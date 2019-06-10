Разведение сил на Донбассе: в штабе ООС назвали важную дату

Начало разведения сил в Станице Луганской, при условии полного прекращения огня на неделю, может произойти только с 16 июня.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"В частности, начиная с 7 июня, со стороны российских оккупационных войск произошли обстрелы расположенных в этом районе позиций подразделений сил ООС, о чем указано в отчете наблюдательной мониторинговой миссии ОБСЕ", – говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что подразделения Вооруженных сил Украины "уже проводят предварительную подготовку и готовы к отводу сил и средств".

Подробнее о том, что нужно для того, чтобы прекратить огонь на Донбассе, читайте в материале "Апострофа": Активное наступление на Донбассе будет стоить Украине жизней десятков тысяч военных – генерал.