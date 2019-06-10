Сказочный закат на озере в Украине: фантастические фото

Фотограф из Волыни Ирина Кабанова сделала удивительные снимки заката над озеро Свитязь.

Фото она опубликовала на своей странице в Facebook.

"Закат на озере Свитязь. Место и время, когда хотелось процитировать Фауста: "Остановись мгновение! Прекрасным ты стало... "Когда каждые несколько минут небо меняется. Когда все мысли скрываются где-то глубоко в голове и остается только одно: как же здесь хорошо. Когда на душе так спокойно-спокойно. И хочется, чтобы этот момент была вечной", - написала фотограф.

Как сообщал "Апостроф", недавно канадскому фотографу Стиву Биро удалось сделать удивительный снимок белоголового орлана, скользящего по поверхности пруда в Канадской консерватории хищников.

Также ранее "Апостроф" публиковал яркие фото летнего Киева с высоты птичьего полета.