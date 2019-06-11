RU  UA  EN

вторник, 11 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

11 июня

08:31
​В Индонезии произошло извержение вулкана, спавшего сотни лет: впечатляющие фото и видео
08:00
День святого Варнавы и именины Марии: какой праздник 11 июня
07:59
Экс-глава Ровенской области попал в серьезное ДТП с грузовиком: фото и видео
07:22
​ВСУ получат современное вооружение для "охоты" на корабли: фото и видео
06:52
​Смертельный пожар в одесской психбольнице: новые фото, видео и данные о жертвах
06:40
Готовим клубничное варенье: простой пошаговый рецепт
06:30
Гороскоп на 11 июня: Близнецов потянет в прошлое, а Стрельцам нельзя начинать новые отношения
06:02
Дожди с запада: актуальный прогноз погоды в Украине, карта
05:25
Сколько нужно спать: ученые рассказали, чем грозит недосыпание
04:24
Перепутал стороны света: в сети обсуждают боевика, жалующегося на жизнь
03:26
Весело и полезно: в сети показали "вооруженные" фото детей в Крыму
02:36
Война до Ла-Манша: Эксперт рассказал о крайнем варианте Кремля
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Экс-глава Ровенской области попал в серьезное ДТП с грузовиком: фото и видео

вторник, 11 июня 2019, 07:59
переглянути новину українською

В Ровно произошло ДТП с участием грузовика КамАЗ и легковушки Skoda, в котором находился экс-глава Ровенской облрады Михаил Кириллов.

Об этом сообщает местное Общественное телевидение.

Авария произошла на улице Макарова около 20:00 часов. Как сообщил инспектор патрульной полиции Святослав Хомич, водитель грузовика не предоставил преимущество легковушке, которая двигалась во встречном направлении. Водители были без признаков опьянения и от госпитализации отказались.

За рулем легковушки был депутат облсовета, экс-глава Ровнооблрады Михаил Кириллов. Эту информацию он подтвердил по телефону.

"Ехал по главной, выскочил КамАЗ с прицепом. Ехал я не быстро, начал тормозить, но не успел. Был пристегнут ремнем, он меня фактически спас. Советую всем пользоваться. Есть немного ушиб головы, но это мелочь. В ДТП я попал впервые", - сообщил Кириллов.

Известно, что в июле прошлого года Михаилу Кириллову сожгли авто.

Фото патрульной полиции

Как сообщал "Апостроф", 10 июня на Троещине в столице произошло ужасное ДТП, в результате которого погиб молодой человек.

Фотовзгляд

Все галереи
Объединение "Оппоблока" с 4 партиями. Фотографии с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Адская жара: синоптики рассказали о капризах погоды на неделю

Бабушки будут ложиться под маршрутки: как в Украине меняют жизнь перевозчикам

После 2020 года России нужно будет выпустить пар - Сергей Згурец

Ромы - это мы. Что мы можем противо­поставить волне самосудов?

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: