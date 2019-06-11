Экс-глава Ровенской области попал в серьезное ДТП с грузовиком: фото и видео

В Ровно произошло ДТП с участием грузовика КамАЗ и легковушки Skoda, в котором находился экс-глава Ровенской облрады Михаил Кириллов.

Об этом сообщает местное Общественное телевидение.

Авария произошла на улице Макарова около 20:00 часов. Как сообщил инспектор патрульной полиции Святослав Хомич, водитель грузовика не предоставил преимущество легковушке, которая двигалась во встречном направлении. Водители были без признаков опьянения и от госпитализации отказались.

За рулем легковушки был депутат облсовета, экс-глава Ровнооблрады Михаил Кириллов. Эту информацию он подтвердил по телефону.

"Ехал по главной, выскочил КамАЗ с прицепом. Ехал я не быстро, начал тормозить, но не успел. Был пристегнут ремнем, он меня фактически спас. Советую всем пользоваться. Есть немного ушиб головы, но это мелочь. В ДТП я попал впервые", - сообщил Кириллов.

Известно, что в июле прошлого года Михаилу Кириллову сожгли авто.

Фото патрульной полиции

Как сообщал "Апостроф", 10 июня на Троещине в столице произошло ужасное ДТП, в результате которого погиб молодой человек.