Савченко насмешила сети новым "убийственным" имиджем: опубликовано фото

Народный депутат Украины Надежда Савченко ошарашила украинцев своим внешним видом, появившись в эфире телеканала "112".

Соответствующее фото опубликовал политтехнолог Алексей Голобуцкий в Facebook.

"Надя Савченко сегодня на эфире 112-го. Новый стиль - предвыборный, так сказать: Надюха-киллер!))" – подписал коллаж он.

С одной стороны в нем можно увидеть Надежду Савченко, сидящую в студии "112" канала, а с другой – героиню фильма "Леон" Матильду Ландо, которую сыграла Натали Портман.

Трудно не заметить, что у девочки-подростка и Надежды Савченко очень похожи стрижки.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети яркими фотожабами высмеяли "планы" Савченко расстрелять парламент.

Напомним, 15 марта прошлого года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала открыть огонь по зданию Верховной Рады из минометов, а затем расстрелять из автоматов тех депутатов, которым удастся выжить.