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Веселье: российские оккупанты в Крыму удивили странным концертом

воскресенье, 16 июня 2019, 22:31
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В аннексированном Россией Крыму оккупанты продолжают "радовать" странными концертами.

Соответствующие фото с нового мероприятия опубликовала блогер под ником Roksolana Today&Крым в Twitter.

На снимках можно увидеть пенсионеров, разряженных в абсурдные костюмы.

"В Евпатории можно на такое веселье попасть", - говорится в подписи к фото.

В сети тут же стали комментировать снимки.

"В жару? Боюсь даже включить фантазию", "А где военная форма, ну или хотя бы пионерская?", "Старые *уры в лаптях", - пишут в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в аннексированном Россией Крыму оккупационная власть использовала детей в рекламе мороженого, в котором была обнаружена кишечная палочка.

Кроме того, в аннексированном Россией Крыму оккупанты провели мероприятие с участием детей с инсценировкой убийства.

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