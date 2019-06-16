Веселье: российские оккупанты в Крыму удивили странным концертом

В аннексированном Россией Крыму оккупанты продолжают "радовать" странными концертами.

Соответствующие фото с нового мероприятия опубликовала блогер под ником Roksolana Today&Крым в Twitter.

На снимках можно увидеть пенсионеров, разряженных в абсурдные костюмы.

"В Евпатории можно на такое веселье попасть", - говорится в подписи к фото.

В сети тут же стали комментировать снимки.

"В жару? Боюсь даже включить фантазию", "А где военная форма, ну или хотя бы пионерская?", "Старые *уры в лаптях", - пишут в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в аннексированном Россией Крыму оккупационная власть использовала детей в рекламе мороженого, в котором была обнаружена кишечная палочка.

Кроме того, в аннексированном Россией Крыму оккупанты провели мероприятие с участием детей с инсценировкой убийства.