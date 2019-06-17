RU  UA  EN

понедельник, 17 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

17 июня

07:29
​Под Николаевом случился масштабный пожар на полигоне с отходами: фото ЧП
07:00
День Святого Духа: что можно и нельзя делать, правила и традиции
06:59
​Европейская страна выступила за важное решение по санкциям против России
06:30
Гороскоп на 17 июня: Тельцов ждут трудности, а Весам надо быть аккуратнее
06:29
Жара и грозы: какой будет погода на выходной после Троицы
05:34
​Православный джихад: в сети показали прогресс в зомбировании молодежи на Донбассе
04:28
Ученые в замешательстве: в Африке обнаружили останки древнейшего предка человека
03:27
​В Киеве подростки устроили опасную фотосессию на мосту: жуткое видео
02:31
Крупнейшие страны мира договорились бороться с загрязнением океана
01:26
​В России мужчина два года прожил с гвоздем в голове: видео и подробности
00:34
В России оценили шансы большой войны в Украине и возвращения Крыма
00:07
Массовые минирования в Киеве: где ищут взрывчатку на данный момент
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

День Святого Духа: что можно и нельзя делать, правила и традиции

понедельник, 17 июня 2019, 07:00
переглянути новину українською
Фото: pronedra.ru

17 июня православная церковь отмечает День Святого Духа. Для верующих это очень важный религиозный праздник, поэтому в это время действует множество правил и запретов. Чтобы нашим читателям было проще в них разобраться, "Апостроф.Лайм" детально описал, что можно и что нельзя делать в этот день.

День Святого Духа, также известный как Духов день, отмечается каждый год в следующий понедельник после Троицы. Церковь установила это торжество "ради величия Пресвятаго и Животворящего Духа, яко един есть (от) Святыя и Живоначальныя Троицы". Это своеобразное противопоставление учению еретиков, которые отвергали Божество Святого Духа и единосущность Его с Богом Отцом и Сыном Божьим.

Как известно, Святой Дух - это третье лицо (или ипостась) Святой Троицы, настоящий Бог, единосущный и равнославный Отцу и Сыну. Как и все ипостаси Святой Троицы, он обладает свойствами, присущими только Богу и единой Божественной сущностью (природой) с Отцом и Сыном. Святого Духа из Троицы выделяет то, что он предвечно исходит от Отца. Считается, что его исхождение не имеет конца и начала. Также оно является вневременным, так как именно вне времени существует и сам Бог.

Поклоняясь Святому Духу, православные верующие также всегда поклоняются вместе с ним Отцу и Сыну, так как важно всегда иметь в виду их общее Божество и единую сущность. Считается, что Святой Дух может вселиться в уверовавшего человека и сообщать ему познания от Бога.

Что можно и нужно делать в День Святого Духа

  • Украшать жилье свежей травой, ветвями и цветами;
  • Ставить ветви деревьев возле икон;
  • Разрешается в этот день свататься;
  • Устраивать застолья и звать в гости родных и друзей;
  • Молиться и посещать церковь.

Чего нельзя делать

  • Убирать, стирать, шить, делать ремонт, заниматься любой домашней работой;
  • Купаться в реках, озерах, морях и других водоемах, так как в это время, по поверьям, особенно активизируются мавки и русалки. Они заманивают людей в воду и топят;
  • Нельзя ходить в лес, ведь там подстерегают лешие и ведьмы;
  • Запрещено портить и выбрасывать любую зелень;
  • Не стоит проводить свадьбы, венчания, крещения;
  • Категорически не разрешается ссориться и желать кому-то зла.

Читайте также гороскоп на июнь 2019 года для всех знаков зодиака.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: Общество
Теги: праздник

Поделиться

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ненасильственное общение. Надо ли рубить Гордиев узел

Какой бы не была в России власть, вопрос Крыма закрыт, - политолог Валерий Соловей

Мне есть что сказать ресторанному бизнесу Киева, Украины и мира - Евгений Клопотенко

Адская жара с грозами: синоптики дали прогноз погоды на Троицу

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: