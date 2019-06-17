День Святого Духа: что можно и нельзя делать, правила и традиции

17 июня православная церковь отмечает День Святого Духа. Для верующих это очень важный религиозный праздник, поэтому в это время действует множество правил и запретов. Чтобы нашим читателям было проще в них разобраться, "Апостроф.Лайм" детально описал, что можно и что нельзя делать в этот день.

День Святого Духа, также известный как Духов день, отмечается каждый год в следующий понедельник после Троицы. Церковь установила это торжество "ради величия Пресвятаго и Животворящего Духа, яко един есть (от) Святыя и Живоначальныя Троицы". Это своеобразное противопоставление учению еретиков, которые отвергали Божество Святого Духа и единосущность Его с Богом Отцом и Сыном Божьим.

Как известно, Святой Дух - это третье лицо (или ипостась) Святой Троицы, настоящий Бог, единосущный и равнославный Отцу и Сыну. Как и все ипостаси Святой Троицы, он обладает свойствами, присущими только Богу и единой Божественной сущностью (природой) с Отцом и Сыном. Святого Духа из Троицы выделяет то, что он предвечно исходит от Отца. Считается, что его исхождение не имеет конца и начала. Также оно является вневременным, так как именно вне времени существует и сам Бог.

Поклоняясь Святому Духу, православные верующие также всегда поклоняются вместе с ним Отцу и Сыну, так как важно всегда иметь в виду их общее Божество и единую сущность. Считается, что Святой Дух может вселиться в уверовавшего человека и сообщать ему познания от Бога.

Что можно и нужно делать в День Святого Духа

Украшать жилье свежей травой, ветвями и цветами;

Ставить ветви деревьев возле икон;

Разрешается в этот день свататься;

Устраивать застолья и звать в гости родных и друзей;

Молиться и посещать церковь.

Чего нельзя делать

Убирать, стирать, шить, делать ремонт, заниматься любой домашней работой;

Купаться в реках, озерах, морях и других водоемах, так как в это время, по поверьям, особенно активизируются мавки и русалки. Они заманивают людей в воду и топят;

Нельзя ходить в лес, ведь там подстерегают лешие и ведьмы;

Запрещено портить и выбрасывать любую зелень;

Не стоит проводить свадьбы, венчания, крещения;

Категорически не разрешается ссориться и желать кому-то зла.

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