В России запустили новость про убийство в Киеве экс-помощника Пушилина: фото и реакция боевиков

В России распространяют новость о том, что в Киеве убили экс-помощника главаря так называемой ДНР Дениса Пушилина Александра Лаврентьева.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Незыгарь".

"Сообщают, что в в Киеве убили бывшего помощника Пушилина, Лаврентьева Александра. Это тот самый Лаврентьев, который в 2018 году встречался в Турции с неизвестными и был записан турецкой спецслужбой. Говорил он кстати об организации убийства Захарченко", - говорится в сообщении.

В то же время в Telegram-канале WarGonzo назвали эту информацию фейком.

"Сделав предварительную проверку по данному факту, установлено, что сам Лаврентьев сейчас находится в ином, отличном от смерти, физическом состоянии и совсем в другой локации. В какой именно - источники не уточнили. Проверка продолжается", - написали в сети.