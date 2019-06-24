Петров пост: что можно и нельзя, правила и традиции

24 июня у православных начинается Петров пост. Для верующих это очень важный религиозный день, поэтому в это время действует множество правил и запретов. Чтобы нашим читателям было проще в них разобраться, "Апостроф.Лайм" детально описал, что можно и что нельзя делать в этот период.

Петров пост, также известны как Апостольский, традиционно начинается ровно через 7 дней после праздника Троицы. Длится он до 12 июля. Так как дата начала поста смещается, а дата окончания остается неизменной, каждый год он длится разное количество времени - от одной до шести недель. В православном мире этот период посвящен двум самым почитаемым апостолам - Петру и Павлу.

Патриарх Феодор Вальсамон однажды сказал: "За семь дней и больше до праздника Петра и Павла все верные, то есть мирские и монахи, обязаны поститься, а непостящиеся да будут отлучены от сообщения православных христиан".

Что можно и нужно делать в Петров пост

В дни памяти какого-либо великого святого или дни храмового праздника разрешается есть рыбу;

В праздники и дни памяти некоторых святых принято печь рыбники - пироги из целиком запеченной рыбы в тесте;

Во все дни поста разрешены постные щи, холодная постная окрошка и ботвинья (холодный суп на кислом квасе);

Стоит посетить церковь.

Чего нельзя делать

Употреблять в пищу мясо, молоко и яйца;

Запрещен алкоголь и любые вредные привычки;

Рыбу нельзя есть по средам и пятницам;

Не разрешается играть свадьбы;

Считается, что в пост нужно воздерживаться от шумного веселья.

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