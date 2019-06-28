Освобожденные из плена боевиков ДНР-ЛНР украинцы прилетели в Киев: опубликованы фото и видео

В пятницу, 28 июня, четверо переданных Украине пленных, которые были захвачены боевиками на Донбассе, прилетели в Киев.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Боевики передали пленных в столице Беларуси, Минске. Позже украинцы самолетом прибыли в аэропорт "Киев" (Жуляны). Там они встретились со своими родными

Четверо освобожденных из ОРДЛО украинцев поблагодарили всех причастных к их возвращению на родину и заявили, что пока не думают о планах на будущее.

Напомним, в Украину вернулись военный Дмитрий Великий. Его взяли в плен 11 сентября 2016 года. Впоследствии осудили к 15 годам лишения свободы якобы за терроризм.

Также был освобожден Яков Веремейчик, которого боевики взяли в плен 25 мая 2018 года, на него боевики завели несколько уголовных дел.

Третий освобожденный военный - Максим Горяинов, старшина 53 ОМБр. Его взяли в плен 25 мая 2019 года и уже успели провести суд, который назначил бойцу 15 лет лишения свободы.

Освобожден из плена также Эдуард Михеев. Его взяли в плен 16 октября 2017 года, осудили якобы за госизмену и приговорили к 12 годам лишения свободы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на договоренности председателя политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука с боевиками ЛДНР об освобождении пленных.