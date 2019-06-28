Под Харьковом грузовик на скорости влетел в жилой дом: фото последствий

28 июня на выезде из села Гавриловка Харьковской области водитель грузовика, не справившись с управлением, на большой скорости влетел в жилой дом.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

Так, 58-летний водитель автомобиля "Камаз" с прицепом во время движения на дороге не справился с управлением и въехал в жилой дом. В момент аварии хозяев дома дома не было.

В результате ДТП водитель получил незначительные телесные повреждения. Он доставлен в харьковскую больницу. Никто более не пострадал.

Информация о происшествии внесена в журнал единого реестра. Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 27 июня, в Мелитополе произошло ДТП: водитель чуть не сбил людей на пешеходном переходе.