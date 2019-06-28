​Появились подробности о ребенке, которого нашли убитым в чемодане в Черновцах

3-летний мальчик, которого нашли мертвым в чемодане под стенами недостроенного гипермаркета на окраине Черновцов, был сильно избит.

Об этом рассказали жители домов, которые расположены рядом с недостроем, передает ТСН.

Побои видно на снимках, которые людям показала полиция.

Еще одна жительница района рассказала, что в среду, 26 июня, видела, как мимо ее дома проходили двое неизвестных - мужчина и женщина. Они имели при себе красный чемодан. Впрочем, шли не в сторону остановки маршрутки, а от нее. По словам жительницы, супруги выглядели бедно, зато чемодан был новым.

"Их было двое, но на вид они были такие невзрачные. Я еще подумала - такие невзрачные, а на море едут", - рассказала она.

Как сообщал "Апостроф", жители поселка Ивановка Одесской области, где произошло жестокое убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко, всколыхнувшее всю страну, угрожают семье убийцы и даже хотели сжечь ее живьем.