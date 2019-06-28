Претендент на премию Дарвина: появились подробности про пленного из списка Медведчука

Скандальный политик Виктор Медведчук "договорился" об освобождении украинских военнопленных, одним из которых оказался дезертиром.

Об этом сообщает журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook.

"В рамках предвыборного пиара Медведчука в Кремле приказали своим петрушкам из ЛДНР отпустить четырёх украинских пленников. Но и тут оказался подвох. Один из них - дезертир по имени Дмитрий Великий. Он находится в розыске, о чем говорится на сайте МВС", - написал он.

Журналист подчеркнул, что бывший пленник, дезертировав из ВСУ, уехал на заработки в Россию.

"Дмитрий Великий - претендент на премию Дарвина" , - отметил Казанский.

Однако на территории РФ его приняли за украинского диверсанта и шпиона.

"А теперь отдают его Украине, подавая это как невероятный успех миротворческой миссии Медведчука. Какой-то уникальный развод - кум Путина по указу Путина договаривается с марионетками Путина о том, что они отпустят из плена предателя, работавшего на Путина. Интересно, как поступят с Дмитрием Великим в Украине? Будет хохма, если арестуют", - написал журналист.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", у Службы безопасности Украины нет никакой официальной информации относительно лиц, которых боевики намерены передать Украине.