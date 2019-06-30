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​Жара грозит сжечь Украину: каким областям грозит опасность

воскресенье, 30 июня 2019, 16:04
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В ближайшие дни в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

30 июня предупреждения распространяется на все регионы, кроме западных и северных областей, а 1 июля - восточные, центральные, южные, Волынскую, Ровенскую и Тернопольскую области.

В понедельник осадков на территории Украины не предвидится, только переменная облачность, днем температура воздуха на западе, в Киевской, Черкасской областях и на юге достигать +33...+34 градусов, на востоке - до +28.

2 июля в большинстве регионов, кроме Крыма, юга и Запорожье, ожидаются грозы, температура днем снизится до +26...+28 градусов. Вместе с тем в Одесской области ожидается до +35 градусов, на Николаевщине и Херсонщине до +33.

3 июля грозы сместятся на юг и юго-восток страны, жара в Украине спадет до +22 на западе, 25 в центральных областях, на востоке и юге ожидается +28...+30 градусов.

Как сообщал "Апостроф", с понедельника, 1 июля, в Украину снова возвращается 30 градусная жара, но не на долго.

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