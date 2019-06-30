В сети сравнили фото пляжей в Крыму до и после оккупации

В сети активно обсуждают свежие снимки с пляжей оккупированного Россией Крымского полуострова.

Снимок на своей странице в Twitter опубликовала RoksolanaToday&Крым25%.

По словам блогера, сравнительные фотографии она позаимствовала у одного из общественных деятелей оккупированной Алупки.

"Так и стащила с ошибками Умерено ватный общественник из Алупки хотел сказать,что гавань (родная) курорт убила. Ни один пляж не отсыпан, все ржавое, рушится. Короче,при Украине такой фигни не было", - написала она.

На снимках видно, что до аннексии Россией полуостров имел более благоприятный вид. А вот уже после оккупации здесь мало кто занимается пляжами, что наглядно видно на фотографии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве неподалеку от нудистского пляжа обнаружили тело утонувшего мужчины.