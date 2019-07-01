У выпускников ДНР-ЛНР истерика: в сети показали дипломы от боевиков

В сети показали дипломы выпускников медицинского университета в оккупированном боевиками Донецке - студенты и их родители в шоке.

Об этом сообщают на странице "Временный Донецк" в Twitter.

Так, студенты, которые окончили ВУЗ на оккупированном Россией Донбассе, пришли на церемонию вручения дипломов. Однако сам документ их очень поразил. Как пишут в сети, после вручение праздник был испорчен, многие после получения диплома начали истерично кричать прямо в зале. Также уточняют, что после окончания мероприятия студенты и их родители пошли на разборки к ректору, чтобы выяснить, почему обещали одно, а получили другое. Также многие отказались ехать в ресторан для продолжения празднования окончания ВУЗа.

Отмечают, что Кремль ранее обещал выдать дипломы выпускникам медицинского университета в Донецке другого образца - как в медицинском ВУЗе Питера.

В сети подчеркнули, что в российской базе полученные дипломы из оккупированного Донбасса не числятся. В связи с этим их нельзя проверить на подлинность, ибо такого университета фактически не существует, раз он не пробивается в базе РФ.

В сети пользователи отреагировали с сарказмом на данную новость.

Как сообщал "Апостроф", в социальных сетях высмеяли диплом бакалавра, выданный самопровозглашенной ЛНР в контролируемом боевиками Луганске.

Ранее родители и студенты в Донецкой области, которые поддерживают боевиков ДНР, возмущались тем, что их обманули и не выдали обещанные дипломы вузов России.