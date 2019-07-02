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Русский дух в Крыму: в сети показали фото победы над туризмом

вторник, 02 июля 2019, 00:19
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Туристический Крым, будучи в оккупации Российской Федерацией, прямо в середине сезона отпусков находится в плачевном состоянии – мусор с улиц не убирается, пляжи огораживаются от людей, да и самих туристов как минимум вполовину меньше от того количества, которые ездили на полуостров отдыхать до оккупации.

Фоторепортаж из самых знаменитых курортных мест Крыма опубликовала у себя в Twitter блогер Roksolana Today & Крым.

Побывав в Керчи, блогер отметила большие проблемы с уборкой мусора коммунальщиками.

"Керчь, мусор (неделями)+жара=русский дух!" – отметила она.

Относительно Ялты она рассказала о неудачной реконструкции местного пляжа и ограждении традиционных мест отдыха туристов.

"Да, это заново открытый "Приморский Пляж": залапанные грязными руками стеклянные заграждения, грязная галька и морская вода цвета дождевой лужи... Ялта… И экоотель "Сон в летнюю ночь", элитный… Проход к ливадийским пляжам, прозрачный забор 1 км... Страна-концлагерь захватила Крым, как можно не видеть, что за жуть - Россия?", - пишет блогер.

Также она рассказала о низкой культуре отдыха российских туристов в Севастополе. Там группа лиц устроила попойку прямо на памятнике.

"Севастополь, парк Победы над охриниардом денег дорогих россиян! В ста метрах от памятника Георгию Победоносцу, все выглядит вот так!.. Апофеоз скреп России. Мало того, что бухают на памятнике (там бутылка коньяка), так ещё и с детьми", - добавила она.

В Коктебеле блогер практически не заметила туристов, и сделала вывод, что в оккупированном Крыму провален очередной туристический сезон.

"Фото сделаны в субботу, между 21.00 и 22.00, нет ни народа, ни выручки. Полный провал сезона. Коктебель, скрепушки вам", - заявила она.

Как сообщал "Апостроф", ранее российский адвокат Илья Новиков заявил, что крымский полуостров Украине вернет следующий президент России, который сменит Владимира Путина и, по его мнению, это может быть нынешний мэр Москвы Сергей Собянин.

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