В сети показали фото 23-летней девушки-медика, спасающей жизни бойцам ВСУ

На передовой боевых действий на Донбассе работает много девушек-медиков, который рискуют жизнью для спасения солдат и офицеров ВСУ.

Фото одной из них было опубликовано на Facebook странице Министерства обороны Украины.

Алине Мякенькой – 23 года. Она отправилась на Донбасс сразу после окончания медицинского училища. Сейчас она – старшая медицинская сестра сортировочного отделения прифронтового госпиталя.

"Сколько бойцов спасла не считала, но похоже, что их немало. Признается, что когда училась, представляла работу военного медика несколько иной. Оказалось: это не только стерильные перчатки и операционные, но и грязь, слезы и стальная выдержка", – говорится в сообщении Минобороны.

"Когда безнадежным удается выбраться из лап смерти и продолжать полноценно жить, понимаю: весь этот режим нон-стоп, бессонные ночи – не бесполезны. Многие бойцы потом благодарят", – говорит сама Алина.

Напомним, 1 июля в результате обстрела боевиков санитарного автомобиля погибло двое человек, в том числе боевой медик Ирина Шевченко. Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Обстрел медиков на Донбассе: зачем Путин провоцирует Украину.