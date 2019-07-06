​Под Днепром нашли мертвой 13-летнюю Инну Дубик: фото девочки и подозреваемого в убийстве

В Днепропетровской области нашли мертвой 13-летнюю девочку Инну Дубик, которая исчезла две недели назад.

Об этом сообщил первый заместитель министра МВД Украины Вячеслав Аброськин в Facebook.

"В Днепропетровской оперативниками полиции вчера был задержан дважды ранее судимый, 1995 г. р., который указал место, где он изнасиловал и убил девушку, 2005 г. р. В указанном им месте в ходе проведения неотложных следственных действий был и обнаружен труп ребенка. Девочку полиция разыскивала с 29 июня 2019 года, но исчезла она еще раньше родители не сообщали, ибо очень заняты распитием алкогольных напитков", - написал он.

Я сообщили в Нацполиции, ребенка искали волонтеры, местные жители и работники Нацгвардии. В то же время рассматривались версии, что ребенок может находиться у знакомых в г. Желтые Воды.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след 24-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве несовершеннолетней. Он рассказал обстоятельства преступления и признался, где спрятал тело.

Так, вечером 5 июля тело ребенка со следами насильственной смерти обнаружили в лесополосе вблизи села, где девочка проживала. По предварительному заключению судмедэкспертизы, смерть девочки наступила около 2-х недель назад.

Выяснилось, что ранее злоумышленник уже дважды был судим. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК. За совершение умышленного убийства мужчине грозит уголовная ответственность по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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