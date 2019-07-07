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Назван фактор, который спровоцирует Путина на открытую войну в Украине

воскресенье, 07 июля 2019, 15:00
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Россия пойдет в наступление в Украине, если украинская сторона начнет в открытую отвоевывать аннексированный Крым и оккупированный Донбасс.

Такую точку зрения в интервью "Апострофу" озвучил бывший глава Службы внешней разведки Украины, Николай Маломуж.

"По нашим разведывательным данным и данным наших партнеров, Россия в период выборов не будет проводить какие-то наступательные операции. Провокации точно будут, нагнетание ситуации – также. А стягивание войск – это стратегия относительно Украины на случай наших действий по освобождению территорий и возможной дестабилизации ситуации в нашей стране. Тогда возможна, фактически, прямая агрессия. Но на сегодняшний день таких сценариев мы не видим, хотя наши спецслужбы и силовые структуры готовятся к любым ситуациям", - разъяснил он.

По словам разведчика, до выборов и после выборов Россия не планирует никаких масштабных военных операций, тем более по захвату территорий.

"Причины разные. Во-первых, мы уже имеем достаточные ресурсы для того, чтобы противодействовать. А во-вторых, на международном уровне наши партнеры, в том числе из НАТО, при масштабных наступлениях будут немедленно реагировать, включая даже разблокировку своего условного нейтралитета в отношении агрессивных действий России", - добавил Маломуж.

Подробнее о возможном масштабном российском военном наступлении в Украине, читайте в материале "Апострофа": В ближайшие недели Путин будет провоцировать ситуацию в Украине - генерал назвал цель.

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