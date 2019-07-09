Герой Украины финансирует боевиков и работает на армию Путина: расследование журналистов

Бизнес народного депутата Украины, члена комитета нацбезопасности и Героя Украины Вячеслава Богуслаева продолжает обслуживать российские спецслужбы и финансирует террористическую организацию ДНР.

Об этом говорится в расследовании BIHUS.info.

В расследовании речь идет о российских военных вертолетах и правительственных самолетах, в двигателях которых комплектующие украинского производства. Журналисты утверждают, что на авиационном предприятии "Мотор Сич" и сегодня производят, ремонтируют и обслуживают двигатели для России.

"Нардеп-Герой Украины работает на Путина. Несмотря на войну, он поставляет Украинский детали для российских военных самолетов, получает деньги от ФСБ и финансирует так называемую "ДНР". Этот "герой" - народный депутат Украины Вячеслав Богуслаев. И он не только нардеп, он член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны! Но деньги, похоже, "не пахнут". Это его компании обслуживают самолеты ФСБ и Путина", - говорится в сообщении.

"P.s. без деталей Богуслаева, большинство российских вертолетов на Донбассе, просто бы не взлетели", - подытожили журналисты.

Как сообщал "Апостроф", в 2016 году Богуслаев составил компанию президенту России Владимиру Путину во время его посещения Спасо-Преображенского собора на острове Валаам.