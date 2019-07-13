"Охотятся" у маршруток и переходов: в сети показали фото парочки киевских воровок

В Киеве зафиксировали на фото пару местных воровок, которые промышляют мелкими кражами в районе метро Политехнический институт (КПИ).

Фотография была опубликована в Facebook-сообществе "Las Solomas. Киев", которое освещает общественные проблемы Соломенского района столицы.

Авторы паблика отметили, что воровки ромской национальности, и занимаются в основном тем, что отбирают рюкзаки на остановках и в подземных переходах.

"Метро КПИ, парочка цыган охотится за вашими рюкзаками в подземном переходе и у маршруток", - пишут в сообществе.

В комментариях к публикации киевляне рассказали о местах, где еще можно стать жертвой мелких воров, а также поделились своим опытом встречи с ними.

Как сообщал "Апостроф", 3 июля в центре Киева произошло разбойное нападение: украли сумку с суммой более одного миллиона гривен. Трое людей в черных масках выхватили сумку с деньгами из машины Renault Megan и скрылись на авто в неизвестном направлении.