Суд в Киеве выпустил из СИЗО подозреваемого в расстреле на Майдане

Во вторник, 16 июля, Святошинский суд Киева смягчил меру пресечения до взятия под домашний арест Сергею Тамтуре, одному из экс-беркутовцев, обвиняемых в причастности к расстрелам активистов Майдана в 2014 году.

Такое решение было объявлено на заседании суда.

Четверым другим подозреваемым арест продлили на два месяца.

"Суд считает необходимым продлить ранее избранную для обвиняемых Янишевского, Аброськина, Маринченко, Зинченко меру пресечения в виде взятия под стражу... Суд считает необходимым заменить ранее избранную обвиняемому Тамтуре меру пресечения в виде взятия под стражу на более мягкую - круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля", - зачитал решение судья.

По мнению суда присяжных, прокуроры не подали достаточных доказательств в отношении Сергея Тамтуры, на месте преступления не найдено следов применения им оружия. Тамтура был освобожден из-под стражи в зале суда. По остальным в случае отмены меры пресечения, сказано в решении, существуют риски уклонения от суда.

Судья напомнил, что обвиняемые находятся под арестом с 17 мая 2016 года. Бывших "беркутовцев" обвиняют в причастности к расстрелам активистов Майдана 20 февраля 2014 года на улице Институтской.

Как ранее сообщал "Апостроф", 11 февраля в здании Главного следственного управления ГПУ в Киеве умер экс-прокурор столичной прокуратуры Андрей Сайчук, которого обвиняли в преступлениях против активистов Майдана.