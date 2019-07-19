В Британии самолету с пассажирами удалось сесть при мощном шторме: жуткое видео

В британском аэропорту пилот смог удачно посадить пассажирский самоле во время бушующей непогоды.

Видео инцидента опубликовали на YouTube-канале Mraviationguy.

Ураган накрыл город Бристоль, в аэропорту которого приземлялся самолет. Шторм Каллум бушевал там с 12 октября 2018 года, а инцидент сняли на видео 13-го. Хотя прошел почти год, просмотры записи увеличиваются, а видео набирает популярности в сети.

На кадрах видно, что из-за сильного ветра самолет летит боком, а при посадке на полосу его сильно заносит. Но не смотря на все это, пилоту удалось удачно приземлить пассажирский лайнер авиакомпании Ryanair. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Отмечают, что другие рейсы отменили, а посадки перенесли в другие города. В Бристольском аэропорту на взлетно-посадочной полосе наблюдался ураганный ветер.

Как сообщал "Апостроф", в Архангельской области пассажирский самолет Ан-2 жестко приземлился в лесу.