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Годовщина освобождения Торецка: в сети напомнили видео боев за город

воскресенье, 21 июля 2019, 12:18
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21 июля 2014 украинские воины героически освободили от российских оккупантов город Торецк (ранее Дзержинск) в Донецкой области.

Видео боев опубликовал в YouTube-канале служащий ВСУ Петр Гасай.

Так, ровно пять лет назад герои Вооруженных Сил Украины освободили город Торецк на востоке Украины. В сети опубликовали ролик и напомнили о великом событии для страны.

Напомним, что 15 апреля 2014 года перешел под контроль боевиков. А уже 21 июля того же года вернулся под контроль Украины.

Добавим, что 16 октября 2015 года городской совет принял решение о переименовании Дзержинска в Торецк по названию реки Кривой Торец. Верховная Рада утвердила решение о переименовании 4 февраля 2016 года.

Как сообщал "Апостроф", блогер Роман Синицын показал в сети уникальное видео боя, который вели украинские спецназовцы с боевиками 21 июля 2014 года за город Торецк (бывший Дзержинск, - ред.) В Донецкой области.

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