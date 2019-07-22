Показывают пропаганду онлайн: журналист рассказал о скандальной проделке PariMatch

В одном из залов сети PariMatch в Киеве транслировалось российское пропагандистское шоу с участием Владимира Соловьева.

Об этом сообщил специальный корреспондент "Апострофа" Дмитрий Малышко.

Также он опубликовал в соцсети соответствующее видео, записанное с улицы. Журналист по увиденной картинке предположил, что российские пропагандисты ведут подробный разбор украинских парламентских выборов.

"ПариМатч в торговом центре Академ-Сити транслирует Россию-1 в прямом эфире", - пишет он.

Журналист обратился к Службе безопасности Украины с просьбой проверить изложенную информацию.

"Служба безопасности Украины, мы миримся, что лотереи устраивают казино, но когда лотереи транслируют вражескую пропаганду – это чересчур", - пишет Малышко.

PariMatch - сеть игорных залов, а также онлайн сервис, который позиционирует себя как "национальная лотерея" под вывеской оператора "УНЛ". Однако услуги, которые предоставляет PariMatch - это в основном прием ставок на спортивные события и тотализатор, чем, обычно занимаются букмекерские конторы, запрещенные в Украине законом. Если открыть сайт PariMatch - то в заголовке окна можно увидеть надпись: "Букмекерская контора PariMatch - ставки на спорт онлайн и тотализатор на БК "Париматч".