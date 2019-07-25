​Под Киевом произошло кровавое ЧП с девушкой: фото и заявление полиции

24 июня в ЖК "Еврогород", что в с. Крюковщина произошел взрыв, в результате которого серьезно пострадала девушка.

Об этом сообщает Нацполиция.

Местные жители, которые сбежались на звук от взрыва, увидели вблизи места ЧП окровавленную девушку и вызвали скорую помощь.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники. Как выяснилось, среди поля на расстоянии десяти метров от жилых домов сдетонировала граната.

Девушка пострадала от разрывов осколков, а потом вся окровавленная добралась до ближайших многоэтажек и попросила помочь ей.

Пострадавшую с ранениями в области спины госпитализировали в ближайшую клинику.

По предварительной информации, девушка пыталась закопать гранату в поле. Правоохранители выясняют все детали инцидента.

Открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Как сообщал "Апостроф", под Киевом, в Фастове, мужчина чуть не устроил взрыв на центральной площади города, намереваясь взорвать гранату.