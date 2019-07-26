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Под Винницей бус попал в страшное ДТП с грузовиком: фото и данные о жертвах

пятница, 26 июля 2019, 11:53
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25 июля возле села Кудлай Немировского района столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter и грузовик Isuzu, в результате аварии два человека погибли, еще двое госпитализированы.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

Установлено, что 41-летний водитель автомобиля Mercedes Sprinter, житель Теплицкого района, выехал на встречную полосу движения, где допустил лобовое столкновение с грузовиком Isuzu.

В результате аварии погибли 37-летний водитель грузового автомобиля, житель Винницы, и 67-летний пассажир микроавтобуса Mercedes Sprinter.

Водитель микроавтобуса и его 38-летняя пассажирка с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу. Сейчас назначено проведение ряда экспертиз.

Следственным управлением полиции открыто уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц). За такое правонарушение предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", 24 июля в Киеве на улице Академика Заболотного столкнулись два автомобиля: один из водителей не пристегнулся ремнем безопасности и вылетел из салона.

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