​В Харькове осквернили памятник воинам УПА: опубликовано фото

28 июля неизвестные вандалы в кроторый раз облили красной краской памятник героям Украинской повстанческой армии в Молодежном парке Харькова.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

Сообщение о преступлении поступило в полицию в 8:22 утра.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Работниками полиции принимаются меры по установлению личностей правонарушителей и их местонахождения.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве неизвестные облили краской статуи, украшавшие Оболонскую набережную.

Также ранее сообщалось, что в Купянске Харьковской области вандалы осквернили памятник погибшим воинам АТО.