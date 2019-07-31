Жителей Винницы встревожило появление на низкой высоте боевой авиации: фото и видео

31 июля в небе над Винницей, на сравнительно низкой высоте друг за другом пролетело несколько боевых самолетов и вертолетов.

Об этом сообщает местный информационный портал "Вежа".

Винничан напугали громкие звуки реактивных двигателей и они начали постить в соцсетях фото с тревожными вопросами - с чем связаны такие полеты.

В свою очередь, в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины успокоили, сообщив, что сейчас идет обычная плановая летная подготовка пилотов Воздушных сил.

В частности, в небе над Винницей пролетели самолеты Ан-26, бомбардировщик Су-24, истребитель МиГ-29, а также вертолет Ми-8.

"Это обычные плановые учения, которые проводятся для повышения летной квалификации военнослужащих. Ничего экстраординарного не происходит", - пояснили в пресс-центре ВС ВСУ.

Как сообщал "Апостроф", ранее в открытом доступе были опубликованы фото и видеозапись учений военнослужащих Операции Объединенных сил на востоке Украины.