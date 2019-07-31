​Украину снова будет сильно штормить: свежий прогноз и карта непогоды

31 июля на большей части территории Украины ожидается ухудшение погодных условий, возможны дожди с грозами, местами шквалы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"31 июля днем в западных, центральных, южных и восточных областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.

Как сообщал "Апостроф", 30 июля, во второй половине дня, Киев накрыл мощный ливень, в результате чего часть улиц в городе превратилась в потоки рек.

Согласно предварительным прогнозам, начало августа в Украине будет жарким, но ночные температуры постепенно снижаться, и уже в конце месяца возможны заморозки на поверхности земли.

Ранее курортной Кирилловкой пронесся мощный ураган, который оборвал провода - поселок на некоторое время остался без света.