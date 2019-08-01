Журналисты узнали загадочную деталь биографии нового главы Черкасской области: фото

Новоназначенный глава Черкасской облгосадминистрации Игорь Шевченко в свое время сменил фамилию.

Об этом "18000" сообщили несколько источников с черкасского политикума, не связанных между собой.

Как рассказали собеседники, ранее Шевченко имел фамилию Кикоть. Когда и почему было изменено фамилия источники не уточняют.

Напомним, согласно декларации, поданной Игорем Шевченко 25 июня, у него есть дом, квартира, нежилое здание и два земельных участка в Черкассах. Он имеет квартиру в России, приобретенную в июле 2017 года, а также часть нежилого помещения и земельного участка в России, приобретенные в июне 2017 года. Этими объектами он владеет совместно со Ставропольским бизнесменами Андреем Лунёвым и Михаилом Арзимановим.

Также Шевченко декларирует грузовые автомобили и три легковых. В частности, стоимость AUDI Q7 оценивается в 2 миллиона гривен.

Кроме того, Шевченко является владельцем компаний ООО "Легкий экспорт плюс" и "Hermes - Shevchenko Igor", зарегистрированной в итальянском городе Римини.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский предложил исполняющему обязанности городского головы Смелы Черкасской области, Виктору Федоренко за свой счет погасить долги города за отопление.