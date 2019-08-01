​На автозаправке под Киевом вспыхнул мощный пожар: фото и видео

В ночь на 1 августа в селе Тарасовка Киевской области произошел пожар на заправочной станции, в результате чего серьезно пострадал один из ее сотрудников.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Под Киевом снова горят модульные заправки. Сегодня ночью вспыхнул пожар на модульной заправке под Киевом в с. Тарасовка, горели резервуары с газом и дизельным топливом... Благодаря скоординированным действиям спасателей Киево-Святошинского района пожар был ликвидирован и спасен от полного уничтожения легковой автомобиль", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что работника заправки в тяжелом состоянии забрала скорая.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Белогородке (Киевская область) произошел масштабный пожар на АЗС , в результате несколько тонн топлива разлились по дороге.