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В Запорожье жестоко убили криминального авторитета: нападение попало на видео

четверг, 01 августа 2019, 18:59
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В четверг, 1 августа, в Запорожье произошло жестокое убийство, по данным журналистов, был убит местный криминальный авторитет.

Об этом сообщает издание IPnews со ссылкой на свидетельства с места событий. Также была опубликована фотография с места убийства (18+).

Согласно данным журналистов убили криминального авторитета Алексея Петрова по прозвищу "Петрик". Мужчину убили с особой жестокостью – ему перерезали горло. Судя по снимку, была вскрыта сонная артерия, то есть порез был глубоким.

Отмечается, что авторитет умер на месте.

Журналисты издания уточнили, что "Петрик" занимался реализацией отходов производства промышленных предприятий, которые скапливались на местной свалке "Черная Гора". Согласно последним расследованиям, он работал в "связке" с руководством предприятия "Запорожсталь", поскольку было замечено, что охрана предприятия пропускала его транспорт для сбора отходов. До 2000 года Алексей Петров был одним из 5 членов известной группировки "Франца". В последнее время Петров проживал в частном секторе в поселке Второмайский.

Позже было опубликовано видео с камеры наблюдения. Согласно записи мужчина сам впустил во двор двоих крепких парней и те после короткого разговора напали на него, избили и оттащили за припаркованное авто.

На втором видео заметно, как убийцы уходят. У одного из них нож и руки испачканы в крови.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве группа лиц под руководством криминального авторитета Олега Б. задержала и в течение нескольких часов подвергала пыткам известного правозащитника.

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