Последний месяц лета: в сети сравнили фото пляжей в Крыму и на материковой Украине

В сети появились новые фотографии пустых пляжей на популярных ранее курортах в оккупированном Россией Крыму, также для сравнения было опубликовано фото из Кирилловки Запорожской области.

Снимки у себя опубликовала блогер RoksolanaToday & Крым.

Она отметила, что фотографии были сделаны в курортных городах Саки, Щелкино и Хорлы, где вся инфраструктура для летнего отдыха на пляже присутствует. На снимках заметно человек 20 туристов в Хорлы, а пляж в Саки и Щелкино совершенно пустой.

"Все ушли обедать", - пошутила блогер.

Также она опубликовала фото из заполненного туристами пляжа в Кирилловке, на материковой территории Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети были опубликованы фотографии Черного моря у оккупированного Крыма со спутника. На них заметен масштабный выброс нечистот из канализации в Глухой бухте оккупированного Севастополя.