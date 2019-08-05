В Испании разгорелся громкий скандал из-за унижения украинских туристов: фото

В Испании отель оскандалился из-за поддержки России и ее агрессии против Украины.

Об этом сообщает пользователь сети Давид Пластер в Facebook.

Инцидент произошел в гостинице Best San Francisco в городе Салоу на побережье Коста-Дорада. Украинцев возмутила поддержка персоналом отеля РФ, а ужин закончился международным скандалом. Огромный флаг России в ресторане отеля заметили несколько украинских семей.

"Чтобы не разжигать международные розни и не провоцировать скандал, который уже начал зарождаться между гостями, несколько украинцев попросили администратора убрать флаг, чтобы семьи, в которых есть погибшие от рук российских военных, не чувствовали себя ужасно во время ужина. Впрочем, администратор, очевидно, оказался горячим сторонником российской политики, потому что в грубой форме отказал гостям, добавив, что его позиция - это позиция всей Испании", - написал посетитель отеля.

Он отметил, что к спору на рецепции присоединились граждане России, которых администрация попросила лично разобраться с шокированными украинцами.

"Чтобы ярче продемонстрировать пренебрежение к гражданам Украины, на развлекательном вечере у бассейна отеля аниматоры начали выполнять военные русские песни", - написал Пластер.

Он уточнил, что представители туроператора JoinUp, которые предложили украинцам данный отель, посоветовали философски отнестись к оскорблениям и травле, а по просьбе поменять отель на трое оставшихся суток, предоставили гостям штрафы за снятие брони.

Исходя из этого Давид Пластер попросил пользователей сети написать отзывы об этой гостинице, подчеркнув, что там не уважают украинцев и поддерживают убийства и войну. Он отметил, что комментарий следует оставить на английском языке, чтобы информацию могли понять иностранцы.

Пользователей сети также возмутила ситуация, которую они прокомментировали под постом.

Как сообщал "Апостроф", в Грузии разгорелся громкий скандал из-за матерных оскорблений местного тележурналиста в адрес президента России Владимира Путина, из-за чего грузинская телекомпания "Рустави 2" даже временно прекратила вещание.