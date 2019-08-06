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Под Киевом малолетних детей оставляют психически больной матери из-за давления СБУ - СМИ

вторник, 06 августа 2019, 15:53
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2 августа Комитет по делам детей Васильковской РГА принял решение по делу о месте проживания детей супругов Зайцевых, проживающих в пгт Глеваха, психически больной Евгении Зайцевой было разрешено принимать участие в воспитании двух детей 6 и 4 лет и проводить с ними время наедине.

Об этом сообщил отец детей Олег Зайцев, пишет издание "НашКиев".

Отец в течение почти года пытается получить законное право на воспитание дочерей, учитывая, что их мать Евгения Зайцева больна шизофренией, что подтверждено соответствующими медицинскими документами ("острое шизофреноподобное психотическое расстройство F23.2" - диагноз, который установлен врачом Р.Закрутным в клинике "Медлюкс +"), и неоднократно находилась на стационарном психиатрическом лечении.

В начале ноября 2018 отец заметил изменения в психическом состоянии детей - шестилетняя Кира стала подавленной, запуганной, стала избегать общения с матерью, плакать, когда речь заходила о встрече с ней.

Психологом Центра социальных служб для семьи и молодежи Васильковской РГА во время собеседования с Кирой Зайцевой было установлено, что ее поведение является адекватным, но ребенок напуган и встревожен. Была рекомендована консультация детского психиатра.

Олег Зайцев обращался к жене за согласием на обследование Киры, предлагал посетить врача вместе, однако она отказала. Для разрешения на психиатрическое обследование ребенка без согласия матери отец обратился в Службу по делам детей Васильковской РГА (по месту жительства). Распоряжением Васильковской РГА от 25.03.2019 года № 75 Олег Зайцев получил согласие на обследование Киры в государственном психиатрическом учреждении.

Мать детей - Евгения Зайцева подала в Комитет по делам детей под председательством первого заместителя председателя Васильковской РГА Евгения Червенко заявление об изъятии детей у отца и передаче ей на воспитание.

Олег Зайцев утверждает, что решение Комитета ставит под угрозу здоровье его дочерей, ведь не учтено консультативное заключение психиатров об опасности пребывания с матерью и рекомендации осуществлять общение матери с детьми исключительно в присутствии социально-психологического сопровождения.

При этом представители Васильковской РГА не видят проблем и угрожают отцу направить детей в детский дом.

"Господин Червенко во время заседания Комитета заявил, что дети вообще будут отобраны и отправлены в детский дом. Он официально ссылался на факт якобы звонка ему из СБУ по этому вопросу. Хотя сотрудники центра семьи и детей Васильковской РГА осматривали условия проживания детей в нашем доме, которые являются благоприятными для их полноценного развития", - отмечает Зайцев.

До заседания Комитета имели место неоднократные попытки матери похитить детей у отца, вызовы полиции, стационарное лечение Евгении Зайцевой в психиатрической клинике, осмотры психиатров.

Последнее похищение произошло 3 июня, когда Евгения вместе с неизвестными лицами ворвалась в детсад, забрала детей и вывезла в неизвестном направлении. Олег Зайцев искал дочерей неделю, полиция на ситуацию не реагировала. Эти факты не были приняты во внимание в Комитете по делам детей Васильковской РГА.

Олег Зайцев работает командиром воздушного судна в ведущей авиакомпании, проживает со своей матерью, дела о разводе и установлении места жительства детей находятся в суде.

Напомним, в октябре 2018 года в Киеве больная шизофренией мать утопила своих детей на озере Срибнокильское Дарницкого района. В 2015 году на Кировоградщине 27-летняя женщина пыталась повесить двух своих детей, чтобы отомстить их отцу. 8-летний мальчик и 5-летняя сестра чудом спаслись.

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