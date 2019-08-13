Вода уходит: опубликованы свежие фото катастрофы на озере Свитязь

Легендарная природная достопримечательность Украины – озеро Свитязь в Волынской области, катастрофически обмелело, местные и туристы бьют тревогу.

Об этом у себя на странице в Facebook написала журналистка Наталья Цижман.

По ее информации, аналогичная ситуация здесь наблюдалась более 40 лет назад, тогда причиной стала аномальная для этих мест жара и отсутствие осадков в течение долгого времени.

"Озеро Свитязь обмелело. Старожилы, которые работают здесь на базах отдыха, рассказывают, что аналогичная ситуация была в 1975 году. Тогда причиной была жара и отсутствие дождей… А теперь? В этом году тоже дождей не было", - пишет журналистка.

Она отметила, что причиной могут быть горно-рудные разработки в Беларуси, и в таком случае ситуация может быть очень серьезной – озеро попросту может исчезнуть, вода уйдет под землю на определенном этапе раскопок.

"Истинную причину узнаем в следующем году, если Свитязь не заполнится, значит виновата не природа, а обычная человеческая халатность. В частности, эксперты пишут о том, что Волынское море мелеет в результате разработки в Беларуси Хотиславского карьера", - отметила она.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в оккупированном боевиками Донецке в реке Кальмиус по неизвестной причине погибла почти вся рыба.