RU  UA  EN

среда, 14 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.15
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

14 августа

15:09
На Киев обрушилась крупнейшая за десятилетия вспышка смертельно опасной болезни
14:45
Под Киевом поймали банду вооруженных грабителей: опубликованы фото
14:40
Адаптация классики: вышел трейлер фильма “Маленькие женщины” с Эммой Уотсон и Мерил Стрип
14:26
Где смотреть онлайн АЗ Алкмар - Мариуполь: расписание трансляций
14:23
В Украине изменили порядок выплаты жилищных субсидий: документ
14:19
В Украине появится полный список с важными данными про ветеранов войны
14:07
В "Динамо" уволили тренера после провала в Лиге чемпионов
13:59
Украина выиграла важный тендер на поставку самолетов в Америку: первые подробности
13:53
Мы посмотрели "Однажды в Голливуде", и вот что нужно знать о фильме Тарантино заранее: без спойлеров
13:50
Истерия продолжается: в Украине жестко ответили на новые фантазии оккупантов про Днепр
13:40
Где смотреть онлайн Заря - ЦСКА: расписание трансляций
13:22
Стало известно о многомиллионных долгах покойного солиста The Prodigy
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Вода уходит: опубликованы свежие фото катастрофы на озере Свитязь

вторник, 13 августа 2019, 04:25
переглянути новину українською

Легендарная природная достопримечательность Украины – озеро Свитязь в Волынской области, катастрофически обмелело, местные и туристы бьют тревогу.

Об этом у себя на странице в Facebook написала журналистка Наталья Цижман.

По ее информации, аналогичная ситуация здесь наблюдалась более 40 лет назад, тогда причиной стала аномальная для этих мест жара и отсутствие осадков в течение долгого времени.

"Озеро Свитязь обмелело. Старожилы, которые работают здесь на базах отдыха, рассказывают, что аналогичная ситуация была в 1975 году. Тогда причиной была жара и отсутствие дождей… А теперь? В этом году тоже дождей не было", - пишет журналистка.

Она отметила, что причиной могут быть горно-рудные разработки в Беларуси, и в таком случае ситуация может быть очень серьезной – озеро попросту может исчезнуть, вода уйдет под землю на определенном этапе раскопок.

"Истинную причину узнаем в следующем году, если Свитязь не заполнится, значит виновата не природа, а обычная человеческая халатность. В частности, эксперты пишут о том, что Волынское море мелеет в результате разработки в Беларуси Хотиславского карьера", - отметила она.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в оккупированном боевиками Донецке в реке Кальмиус по неизвестной причине погибла почти вся рыба.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Разгул непогоды: что происходит в Украине и чего ждать дальше

Крым на сухом пайке: как оккупанты потребовали напоить их из Днепра

Игра в козлодрание под Киевом: яркие фото эпичного фестиваля

Мокрый запад и адская жара на востоке: прогноз погоды на неделю

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: