Звездопад Персеиды: появились зрелищные фото и видео космического явления

В ночь на 13 августа жители нашей планеты наблюдали за масштабным звездопадом Персеиды, который именно в это время был на пике своей активности.

Так, в сети уже опубликовали тысячи фотографий и видео с данным явлением, которые были запечатлены в разных уголках Земли.

По данным западной прессы, самыми яркими "падающие звезды" были в отрезок между двумя и четырьмя часами ночи.

В эту ночь наша планета проходит сквозь шлейф пылевых частиц, которые были выпущены кометой Свифта-Туттля. Самые мелкие из них сгорают в атмосфере Земли, что выглядит как настоящий "звездный дождь". Интересно, что средняя скорость движения таких частиц достигает 210 тысяч километров в час.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появились фото уникального явления в небе над Киевом, из-за которого облака в небе становятся серебристого цвета.