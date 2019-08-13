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Звездопад Персеиды: появились зрелищные фото и видео космического явления

вторник, 13 августа 2019, 08:24
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В ночь на 13 августа жители нашей планеты наблюдали за масштабным звездопадом Персеиды, который именно в это время был на пике своей активности.

Так, в сети уже опубликовали тысячи фотографий и видео с данным явлением, которые были запечатлены в разных уголках Земли.

По данным западной прессы, самыми яркими "падающие звезды" были в отрезок между двумя и четырьмя часами ночи.

В эту ночь наша планета проходит сквозь шлейф пылевых частиц, которые были выпущены кометой Свифта-Туттля. Самые мелкие из них сгорают в атмосфере Земли, что выглядит как настоящий "звездный дождь". Интересно, что средняя скорость движения таких частиц достигает 210 тысяч километров в час.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появились фото уникального явления в небе над Киевом, из-за которого облака в небе становятся серебристого цвета.

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