Синоптики рассказали о погоде в Украине на следующую неделю

С воскресенья, 18 августа, в Украине ожидается потепление: температура воздуха поднимется до +27 градусов.

Об этом "Апострофу" рассказали в Украинском Гидрометцентре.

"На выходных ожидается потепление. С 18 августа в Украину придут теплые воздушные массы. Температура повысится, а дожди прекратятся. Всю следующую неделю будет сохраняться малооблачная погода, преимущественно без осадков", - рассказал начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Владислав Билык.

Практически одинаковая температурная картина в воскресенье будет наблюдаться на юге, западе, востоке и в центре Украины. Днем столбики термометров покажут комфортные +24-27, а ночью +11-15 (на юге и до +17) градусов.

Только на севере страны сохранится относительная прохлада: от 22 до 24 градусов тепла днем и около 12-15 градусов тепла столбики термометров покажут после захода солнца.

Дождей с грозами, по прогнозам синоптиков, стоит ожидать жителям восточных и северных регионов, а также в Крыму. На остальной территории будет сухо.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Лето возвращается: синоптики рассказали о погоде на выходные.