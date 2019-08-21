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Ученые впервые клонировали кота: фото животного и его "мамы"

среда, 21 августа 2019, 04:34
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В Пекине китайская компания Sinogene Biotechnology Company клонировала котенка по кличке "Чеснок", который родился 21 июля 2019 года.

Об этом сообщает издание Global Times.

Животное считается первым успешно клонированным котом в стране.

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Компания начала эксперимент по клонированию кошек в августе 2018 года. Британский короткошерстный котенок родился через 66 дней после того, как эмбрион был передан суррогатной матери.

"Мой кот умер от болезни мочевыводящих путей. Я решил клонировать его, потому что он был таким особенным и незабываемым", - рассказал владелец кошки.

"Чеснок" и оригинальная кошка, которая поставляла клетки, выглядят идентичными, но имеют разные темпераменты и характеры, сообщил главный научный сотрудник компании и научный сотрудник Китайской академии наук Лай Лансюэ. По его словам, ожидаемая продолжительность жизни клонированной кошки такая же, как и у любой другой.

На фото - оригинальный кот, который использовался для клонирования "Чеснока"

Чтобы сделать воспоминания у клонированного животного такими же, как у оригинала, компания рассматривает вопрос об использовании искусственного интеллекта или технологии человеко-машинного интерфейса для их хранения или даже передачи этих данных клонированным животным, заявил генеральный менеджер Sinogene.

В компании отметили, что успешное клонирование "Чеснока" позволит официально начать торговать услугами клонирования, которые, как ожидается, будут стоить около 35 400 долларов США каждый. Несколько владельцев кошек уже забронировали услугу. Компания также предлагает услуги по клонированию собак.

Компания предпологает, что данную технологию можно будет использовать для клонирования животных, находящихся под угрозой исчезновения.

Как сообщал "Апостроф", в 2017 году китайские ученые объявили о создании первой в мире генно-модифицированной клонированной собаки. В следующем году они рассказали об успешном клонировании обезьян.

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