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В поезде из Мариуполя пассажиры устроили скандал из-за дикой жары: фото

среда, 21 августа 2019, 08:46
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Пассажиры поезда Мариуполь - Львов выразили недовольство обслуживанием вагонов, а в частности пожаловались на невыносимую жару.

По словам Александра Малкина, в билетах вагон был указан как "без кондиционера", а значит в нем должны были открываться окна.

"А что мы имеем, правильно - вагон в котором должен быть кондиционер, но он не работает. Отрывающихся форточек на целый вагон три и все в коридоре. Температура в вагоне 34 градуса.

После небольшого митинга, звонков почти всем вагоном (кроме детей) на горячую линию, и угрозы остановить поезд, к нам пришел начальник поезда с вопросом "А что вас не устраивает? Мы так уже больше недели ездим, претензий не было, только окно выломали одно", - пишет пассажир поезда.

По его словам, после этого "начался трэш".

"Пришел "механик" и еще один проводник и лучшее решение которое они нашли - это снять окна в коридоре. Вот вам и форточки", - добавил недовольный пассажир.

Ранее "Апостроф" сообщал, что пассажир показал фото тараканов в вагоне "Укрзализныци".

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