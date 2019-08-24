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Африканский президент по прозвищу Крокодил жестоко поиздевался над известной юмористкой: фото и видео

суббота, 24 августа 2019, 00:31
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В Зимбабве назревает новый скандал вокруг президента страны Эммерсона Мнангагвы, которого считают причастным к похищению популярной местной юмористки Саманты Курейю.

Недавно женщину похитили неизвестные люди с оружием, после чего избили, раздели и заставили пить канализационную жижу. Местные активисты не сомневаются, что этим занималась служба безопасности Зимбабве.

Также известно и о других нападениях на людей, которые публично критикуют президента страны. Все они совершались на одном и том же автомобиле.

"Они начали говорить: "Вы издеваетесь над правительством, а мы следим за вами". Они сказали мне лечь и приказали начать кататься по земле. Они предупредили: "Если вы расскажете об этом случае, мы пустим пулю в череп вашей матери", - отметила пострадавшая.

Она добавила, что избиение происходило на глазах у детей.

Отметим, что Мнангагву за склонность к убийствам и молчаливый нрав часто называют "Крокодилом".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Зимбабве на митинге в городе Булавайо, на котором присутствовал президент этой страны, прогремел взрыв.

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