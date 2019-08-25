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Интерпол не допустит розыска экс-главы НКРЭКУ Вовка по делу "Роттердам+" - Москаль

воскресенье, 25 августа 2019, 14:36
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Экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка, которому НАБУ объявила о подозрении в деле "Роттердам+", никто не будет искать.

Об этом заявил экс-глава Закарпатской облгосадминистрации и бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль.

По мнению Москаля, если НАБУ попытается объявить Дмитрия Вовка в международный розыск, квалификационная комиссия Интерпола этого не допустит, поэтому его никто не будет разыскивать.

"Если они (НАБУ, - ред.) объявляют в Интерпол, я думаю, что господин Вовк найдет себе адвоката. Там есть квалификационная комиссия в Интерполе в Лионе. И она его снимет как орган, который абсолютно незаконно существует в Украине", - заявил Москаль.

Напомним, 24 марта 2017 НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, которые утвердили формулу "Роттердам +". 8 августа 2019 детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу "Роттердам+", среди которых экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк. 20 августа Соломенский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство прокурора о заочном аресте Дмитрия Вовка.

Ранее экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк высказал мнение, что рыночный подход к ценообразованию на электроэнергию, который обеспечивала формула "Роттердам+", не устраивает бизнесмена Игоря Коломойского тем, что ему нужны льготные тарифы для ферросплавных заводов и ГОКов и он рассчитывает эти льготы снова получить.

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