На свежих фото Зеленского заметили странную деталь: в сети ажиотаж

В сети заметили, что президент Владимир Зеленский на церемонии празднования Дня независимости, возможно, был в сапогах на каблуке или платформе, чтобы казаться выше.
Фото, которые подтверждают эту гипотезу, были опубликованы пользователем Facebook по имени Nikolai Karetzky.
Пользователь уточнил, что также такую же обувь на международных встречах носит президент РФ Владимир Путин.
"Это простое наблюдение", - отметил он.
Читатели страницы с иронией отреагировали на публикацию и поделились тематическими шутками относительно персоны главы государства и особенностей его внешности.
Как сообщал "Апостроф", ранее в сети пользователи отметили, что президент Зеленский в ходе своего обращения к народу в честь Дня независимости несколько раз сделал ошибку, которая может вылиться в уголовное производство.