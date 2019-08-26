На свежих фото Зеленского заметили странную деталь: в сети ажиотаж

В сети заметили, что президент Владимир Зеленский на церемонии празднования Дня независимости, возможно, был в сапогах на каблуке или платформе, чтобы казаться выше.

Фото, которые подтверждают эту гипотезу, были опубликованы пользователем Facebook по имени Nikolai Karetzky.

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Пользователь уточнил, что также такую же обувь на международных встречах носит президент РФ Владимир Путин.

"Это простое наблюдение", - отметил он.

Читатели страницы с иронией отреагировали на публикацию и поделились тематическими шутками относительно персоны главы государства и особенностей его внешности.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети пользователи отметили, что президент Зеленский в ходе своего обращения к народу в честь Дня независимости несколько раз сделал ошибку, которая может вылиться в уголовное производство.