Российский город превратился в настоящий Мордор: фото и видео

Город Киселевск Кемеровской области РФ из-за "варварской" добычи угля превратился в настоящий "Мордор", местные жители начали обращаться в международные суды и просить у иностранных государств политического убежища.

Так, жители города записали видеообращение в Международный суд и рассказали о своих проблемах.

"Возникают заболевания онкологического характера, жилые дома разрушаются от взрывов, проводимых разрезами, ведущими открытую добычу угля самым варварским способом. Угольная пыль накрывает практически весь Киселевский городской округ. Данные действия по своей сути являются геноцидом и преступлениями против человечества", - считают они.

Ситуацию также пояснили в паблике Stopcoal в Facebook. По словам администратора сообщества, в городе осталось около 90 тысяч человек, и они не могут переехать из-за недостатка средств. В то же время в городе порой просто "горит земля" – уголь воспламеняется в разрезах, сделанных частными компаниями, а также порой выпадают "черные" осадки – с примесью угольной пыли.

"Здесь живут, часто болеют и рано умирают люди. Они не могут никуда переехать, потому что их жилье ничего не стоит. Здесь живет около 90 тысяч человек. Ничего необычного: здесь добывают уголь частные компании, поставляющие самый грязный вид топлива на экспорт. Если бы угольные компании соблюдали права граждан на окружающую среду и не нарушали законы РФ, то цена на уголь была бы выше, чем у конкурентов. Киселевск - настоящий Мордор, где нет места живым, а покоя мертвым", - говорится в публикации.

Как сообщал "Апостроф", в феврале в Киселевске (Россия) из-за открытой разработки угля одной из местных фирм, город покрылся угольной пылью и "черным снегом".