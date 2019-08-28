Еще одна церковь признала автокефалию ПЦУ: появились подробности

Синод Элладской церкви подтвердил каноничность получения автокефалии Православной церковью Украины от Вселенского патриарха.

Об этом сообщают на официальном сайте Элладской православной церкви по итогам заседания Священного Синода.

"По рекомендации Синодальных комитетов по догматическим и правовым вопросам, а также православным и межхристианским отношениям по украинскому вопросу Священный Синод ЭПЦ признает каноническим право Вселенского патриарха на дарование автокефалии, а также привилегию предстоятеля Элладской церкви в дальнейшем заниматься вопросом признания Церкви Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 июля 2019 года Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) официально прекратила свое существование после того, как в декабре 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор.

Как сообщал "Апостроф", в Волынской области произошла стычка между религиозными громадами двух местных сел – представителями УПЦ (МП) и ПЦУ.