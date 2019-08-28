Матери погибших под Иловайском бойцов устроили "кровавую" акцию у посольства РФ в Киеве: фото

В среду, 28 августа в Киеве под посольством РФ прошла акция матерей погибших под Иловайском украинских военнослужащих, в ней приняли участие несколько сотен человек.

Об этом сообщает в Twitter пользователь Yeugen Solonyna со ссылкой на фото с места событий.

Участники акции пришли под посольство с плакатами, осуждающими РФ за агрессию против Украины, а также с фото своих погибших детей и родственников. Матери военнослужащих с поставленной у посольства сцены призвали президента РФ Владимира Путина убираться из Украины, а также попросили поддержки в борьбе против агрессора у всего цивилизованного мира.

"12 августа 2014 мой сын вступил в единоборство с российским Т-72. На своем танке пошел на таран. Погиб. Я искала своего сына в плену. Три месяца провела в оккупированных районах. Я сама видела российские войска, которые не скрываются… Имею решение суда, что мой сын умер вследствие российской агрессии. Имею номер танка врага. Это российский танк", - рассказала мать украинского военного Артема Абрамовича.

Участники акции повязали ограждение дипломатического ведомства РФ красными шариками как символом крови украинских воинов. Также было подготовлено письмо к мировым лидерам с просьбой не допустить возвращения России и возобновления состава "Большой восьмерки".

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети были опубликованы новые доказательства военной агрессии России против Украины в 2014 году.