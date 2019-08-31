Сети повеселила "прощальная" шутка Супрун про Раду и смерть

Ульяна Супрун, которая покинула пост министра здравоохранения, рассмешила украинцев удачной шуткой о новом созыве Верховной Рады.

Ею она поделилась на своей странице в Facebook.

"Сегодня начнет работу новый парламентский комитет по новым названием - "Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования". Есть предложение альтернативного названия "Комитет по здоровью нации и смерти врагам". Ведь в вопросах здравоохранения не может быть полумероприятий. Желаем эффективной работы и решимости для изменений, время которых пришло", - пошутила экс-министр.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве для Супрун устроили трогательную акцию прощания.

Также появилась мощная фотожаба и комментарий Супрун.

Кроме того, стало известно, что преемником Супрун может стать уволенный Порошенко чиновник.