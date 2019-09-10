В киевском вузе устроили пикантную провокацию: сеть взбудоражило видео

В Киевском политехническом университете произошла пикантная ситуация: здесь доставщик продуктов приехал обнаженным прямо в аудиторию.

Видео с происходящим опубликовал Telegram-канал "Инсайдер 18+".

"Как всегда приколы онлайн без смс и регистрации. Кто-то из студентов попросил курьера, чтобы он доставил посылку в одних труселямбах на пару. Не знаю что доставляли, но преподаватель мало в угол не забился", - говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, что на доставщике из одежды были одни трусы. Преподаватель с недоумением начал расспрашивать молодого человека, почему тот в таком виде передвигается по городу.

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