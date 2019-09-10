Лето продолжается, но: синоптики дали детальный прогноз погоды для украинцев

Уже совсем скоро украинцев ожидает резкое похолодание, которое будет с 14-15 сентября.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, 10 сентября в Украине осадков не ожидается. По всей территории страны будет сухая и солнечная погода. Жарче всего будет в центральных и южных областях, где ожидается до 28 градусов тепла.

Однако уже 14-15 сентября по всей стране могут пройти дожди. Именно с середины сентября синоптики прогнозируют резкое похолодание. До этого времени осадков не ожидается, прогнозируется теплая и солнечная погода.

В Киеве в ближайшие дни ожидается до 26 градусов тепла, осадков не будет.

Как ранее сообщал "Апостроф", синоптики рассказали, когда украинцам ждать заморозки.